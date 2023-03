VIDEO – Nardella ferma l’attivista che imbratta Palazzo Vecchio e sbotta: “Ma che c***o fai?”

Non è stata una bella mattinata, per Firenze. Come già riportato e raccontato, gli attivisti di “Ultima Generazione” hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio in segno di evidente protesta e ricerca di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico.

A tale gesto, ha reagito pesantemente il sindaco Dario Nardella, che era presente sul luogo. Come si evince dal video pubblicato su Instagram da FirenzeTV, Nardella strattona l’attivista e sbotta sfogando tutta la sua incredulità: “Ma che c***o fai?“, esclama. Insieme a lui, successivamente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Di seguito, il video: