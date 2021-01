VIDEO – Nardella scherza in conferenza: “Abbiamo collegato anche un Giuseppe Barone”

Una grande novità per Firenze, Prato e tutta l’area Metropolitana. E’ stata presentata oggi in Palazzo Medici Riccardi la nuova pista ciclabile che collegherà il capoluogo a Prato passando per Campi Bisenzio e la Piana Fiorentina. Dodici chilometri, sette lotti in tutto, che saranno percorribili in bici (spesso) in un tempo minore rispetto che in macchina.

Una grande novità europea. Ma durante la conferenza, al momento delle domande online dei giornalisti, il Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella ha scherzato guardando i nomi dei presenti in maniera telematica. “Vedo tra i collegati un Giuseppe Barone, abbiamo anche Joe” ha detto il Sindaco ridendo.

Ovviamente non era il Direttore Generale viola ma solo un omonimo.