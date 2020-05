Una sorpresa speciale tutta viola per un tifoso viola che proprio oggi ha compiuto la bellezza di 100 anni: una chiamata direttamente dall’Unico 10 Giancarlo Antognoni! Ecco il video postato dalla società viola sui social:

Giancarlo Antognoni ha telefonato a un tifoso speciale per i suoi 100 anni 🎂😍

“Sei Antognoni? Giancarlo?? Questa telefonata… Non so icché dire…”#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/l6qQGbziz0

