VIDEO – Non solo calcio per Kouame: l’attaccante della Fiorentina fa il tifo per una squadra toscana di pallavolo

Non solo calcio. Quando si parla di sport e di Firenze, Christian Kouame è sempre in prima linea per dare il suo supporto. L’attaccante della Fiorentina ha infatti registrato un video di incoraggiamento per la Savino Del Bene Volley, facendole l’in bocca al lupo per la nuova stagione. Ecco il messaggio pubblicato sui social della squadra di Scandicci:

