VIDEO – Non solo la doppietta, nell’ultima partita anche una giocata da impazzire per Pedro

One man show l’attaccante di proprietà della Fiorentina Pedro nell’ultima partita giocata con Flamengo contro Athletico Paranaense. Oltre ai due gol iniziali, l’attaccante ha sfoderato una giocata da vero fuoriclasse, saltando due avversari con un controllo di petto e un sombrero da far girare la testa. Intanto la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per lui va avanti, ma il ragazzo continua a stupire.

