VIDEO: Partito da Parma come Chiesa e uno sviluppo calcistico simile ma l’assalto a Thuram jr. è in salita per la Fiorentina

Stessa età di Federico Chiesa e stessa infanzia, in quel di Parma dove i padri erano compagni di squadra in una super squadra. L’esplosione di Marcus Thuram è stata forse un po’ più ritardata, concentrata nella stagione tedesca appena finita, dove sono arrivati 10 gol in 31 presenze. L’attaccante classe ’97 ha trascinato il Borussia Monchengladbach al quarto posto, al suo primo anno dopo l’addio alla Ligue 1 e al Guingamp. Partito da ala e accentrato via via sempre di più, da diventare praticamente una seconda punta. I 192 centimetri lo aiutano a occupare l’area dal punto di vista fisico ma non gli manca certo la velocità, soprattutto in progressione: una pedina che la Fiorentina segue ma che strappare ai tedeschi sarà molto complicato:

