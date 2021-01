VIDEO: Pazzesco Diamanti, illumina la scena in Australia e colpisce due traverse in tre minuti

A quasi 38 anni Alessandro “Alino” Diamanti continua a divertirsi e a dare spettacolo e lo fa in Australia, con la maglia del Western United, di cui è anche capitano. Ieri per i suoi uno 0-0 casalingo contro il Melbourne Victory e l’ex viola ha colpito ben due traverse, nello spazio di tre minuti, scherzandoci su sui social: “Quando non deve entrare non entra!”.

0 0 vote Article Rating