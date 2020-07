Due volti noti in casa Fiorentina ieri hanno deciso la partita del campionato brasiliano tra Flamengo e Boa Vista. Il match infatti è finito 2-0 per i rossoneri e la firma sui gol ce l’ha messa prima Pedro, che ha sfruttato un rimpallo in area per trafiggere il portiere avversario, e poi Gerson con un sinistro bellissimo che si è insaccato sotto al sette.

