VIDEO: Punizioni, rigori e una gran castagna dalla distanza, così Bakasetas ha portato il Trabzonspor al titolo e la Fiorentina ora lo segue

Uno dei leader della Grecia ma soprattutto del Trabzonspor, la realtà che ha lanciato definitivamente Anastasios Bakasetas, centrocampista greco classe ’93: nelle file dei turchi è arrivato il titolo nazionale nella passata stagione. Un torneo che ha visto i suoi in testa dall’inizio alla fine e cui lui ha contribuito con i suoi 8 gol in 34 partite: nel repertorio tanti calci piazzati, dai rigori alle punizioni e anche un gran tiro da fuori col mancino. In campo invece Bakasetas viene usato prevalentemente sulla trequarti nel 4-2-3-1 ma è adattabile anche da mezzala di qualità. La Fiorentina intanto lo segue da vicino…