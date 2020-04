VIDEO: Quando Ribery dava spettacolo nello spogliatoio della Fiorentina

Oggi è il giorno del compleanno dell’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery. Il suo grande amico ed ex compagno di squadra, Kevin Prince Boateng, ha voluto celebrarlo pubblicando su Instagram un video molto divertente che ritrae il francese a dare spettacolo nello spogliatoio viola. Un balletto travolgente davanti ai compagni divertiti per quanto messo in mostra dall’ex Bayern. Ovviamente il video risale a qualche mese fa.