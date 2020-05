VIDEO: Quando Vertonghen venne ‘scherzato’ senza pietà al “Franchi” da un Salah scatenato

Era il febbraio del 2015 e la Fiorentina di Montella dava spettacolo nelle sue campagne europee, grazie soprattutto ad un certo Mohamed Salah che, giunto a gennaio, stravolse la stagione viola. Ai sedicesimi di Europa League la squadra viola si trovò di fronte al fortissimo Tottenham guidato in difesa proprio da Jan Vertonghen, calciatore seguito dalla Fiorentina e in scadenza di contratto. Fu quello il primo contatto calcistico tra le parti e per il belga non certo una serata da ricordare, visto come fu ‘scherzato’ da Salah in occasione del raddoppio viola:

