VIDEO – Quando Vincenzo Italiano fu decisivo con un super gol contro la Fiorentina di Toldo e Rui Costa

Era il 6 maggio del 2001 e al Bentegodi di Verona si giocava la ventinovesima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Fiorentina. Scaglieri avanti 1-0 con gol di Salvetti. Al 72esimo il centrocampista gialloblù Vincenzo Italiano recupera una palla nella sua trequarti e si invola verso la porta viola difesa da Francesco Toldo. Gran coast to coast fino quasi al limite dell’area da dove Italiano scocca un potentissimo destro che finisce sotto all’incrocio dei pali. Super gol. Rete che fu decisiva per quella partita, perché la Fiorentina accorciò le distanza allo scadere con Enrico Chiesa, ma non riuscì a completare la rimonta. Un gol che di certo l’attuale allenatore dello Spezia non scorda, contro quella Fiorentina che adesso può diventare la sua prossima squadra.

Vincenzo Italiano is getting closer to the Fiorentina job. He scored one goal against Fiorentina in his career, this missile from outside the box after a run from midfield in the 2000/2001 season pic.twitter.com/2CqOiCjuAo

