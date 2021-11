VIDEO: Quarant’anni fa il cuore di Antognoni si fermò in campo. Il terribile incidente della bandiera della Fiorentina

22 novembre 1981. Esattamente quarant’anni fa il cuore del capitano e bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, si fermò in campo dopo il terribile scontro con il portiere del Genoa, Silvano Martina.

Furono attimi di panico quelli che seguirono a questo gravissimo incidente. Il giocatore fu rianimato in campo e poi portato all’ospedale per operarsi d’urgenza.

Fortunatamente Antognoni si riprese, ma dovette stare fuori a lungo prima di poter tornare in campo, all’interno di una squadra che lottò fino all’ultima giornata per poter conquistare lo scudetto. Uno scudetto perso al fotofinish con la Juventus in circostanze che, tuttora riempiono di rabbia i tifosi viola.