VIDEO: Quel Desaparecido viola che realizzò un solo gol…da fantascienza in un’occasione altrettanto storica!

Oggi è il compleanno del “desaperecido” Joan Verdù, trequartista spagnolo che in viola ha giocato solamente per qualche mese. Una manciata di minuti conditi da un gol straordinario contro l’Atalanta, realizzato nel novembre 2015 quando la Fiorentina di Paulo Sousa balzò in testa alla classifica del campionato. Ecco la rete di Verdù!