VIDEO – Ribery, gioia incontenibile: festeggia la salvezza in bici per le strade di Salerno cantando “Pisciaiuolo morirò”

Sta facendo in pochi minuti il giro del web il video dell’ex Fiorentina Franck Ribery che festeggia la salvezza della sua Salernitana per le strade di Salerno. Nella clip si vede il campione francese che sfreccia su una bici, decisamente piccola per lui, in un vicolo salernitano, cantando a squarciagola sotto gli occhi divertiti dei passanti.

Questo il video in questione: