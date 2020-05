VIDEO – Riviviamo le imprese della Fiorentina con il celebre imitatore Donatello Di Michele

In questo momento di difficoltà e di mancanza di calcio, è bello anche ricordare le emozioni del passato. La redazione di Fiorentinanews.com lo sta facendo attraverso la rubrica delle partite storiche, ma oggi ha deciso di realizzare anche un’altra iniziativa. Attraverso la modalità della diretta Instagram, ci siamo messi in contatto con Donatello Di Michele, celebre imitatore dei radiocronisti di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Tra le radiocronaca imitate, ovviamente non poteva mancare quella di Fiorentina-Juventus 4-2 con la voce del grande Riccardo Cucchi. Se vi siete persi la diretta potete trovarla sul nostro profilo Instagram e rivederla cliccando sul video qui sotto:

