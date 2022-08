VIDEO – Si avvicina l’esordio della Fiorentina in Conference League, il Twente sbarca a Firenze

Manca sempre meno al ritorno in campo in una competizione europea per la Fiorentina, impegnata domani sera al Franchi nel preliminare di Conference League contro il Twente. Proprio in questi minuti la squadra olandese è sbarcata all’aeroporto di Peretola di Firenze e lo ha fatto sapere tramite i propri profili social.

Il club dei Paesi Bassi attenderà in città la partita, in programma per domani con fischio d’inizio alle 21:00. Previsto per il tardo pomeriggio di oggi un allenamento al Franchi. Questo il video dell’arrivo a Firenze: