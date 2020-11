VIDEO: Sinistro al sette e tocco facile, Pedro fa vincere il Flamengo con una doppietta

Nelle fila del Flamengo continua a brillare la stella di Pedro, centravanti che è arrivato in prestito da parte della Fiorentina. L’attaccante rossonero ha siglato una bella doppietta nella vittoria ottenuta dalla sua squadra (3-2) contro l’Atletico Paranaense, valida per gli ottavi di finale della Coppa del Brasile. Sinistro morbido al sette e tocco facile da due passi, così Pedro ha timbrato il cartellino anche in questa circostanza e ha contribuito fattivamente al passaggio del turno.

