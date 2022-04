VIDEO – Sorrisi, torello e… Strani balletti e cori durante l’allenamento della Fiorentina

La Fiorentina è scesa in campo in tarda mattinata al Centro Sportivo Davide Astori a Campo di Marte per preparare la partita di sabato contro il Venezia. Tra gli esercizi proposti ai giocatori viola c’è stato il classico torello. In un video postato sui social della società gigliata si vedono alcuni calciatori palleggiare con Ikoné al centro del gruppo. Superato un elevato numero di passaggi senza che il francese toccasse palla, i giocatori hanno interrotto l’esercizio circondando l’ex Lille ballando e intonando un coro personalizzato per prenderlo simpaticamente in giro.

Un’atmosfera che conferma il grande umore del gruppo squadra a poche ore dalla grande vittoria di Napoli.