VIDEO: Stasera ci vorrebbe lui. Mamma mia, che gol!

L’ultima volta che Juventus e Fiorentina si sono incontrate in Coppa Italia per l’ultima volta a Torino il 5 marzo 2015. In quella serata brillò davvero la stella di Mohamed Salah che realizzò una doppietta e permise ai viola di vincere per 2-1 quella gara.

Impressionante davvero fu il primo gol del giocatore egiziano che ricevette palla sulla trequarti viola e partì a razzo verso l’area di rigore avversaria infilando il pallone sotto la traversa.

Eh sì, stasera ci vorrebbe davvero uno come lui per riuscire a ribaltare lo 0-1 dell’andata.