VIDEO: Thereau fa il funambolo con la carta igienica

Una sfida riservata ai calciatori. In tempi di quarantena a causa del coronavirus, molti giocatori di Serie A si dilettano a sfidarsi (per beneficenza) su Instagram, nel contest promosso da Che Fatica la Vita da Bomber, a suon di palleggi fatti con la carta igienica. Tra questi troviamo anche l’attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, che si dimostra essere un funambolo anche con un ‘attrezzo’ non propriamente del mestiere.