VIDEO: Torreira si presenta allo stadio…con la felpa della Fiorentina

L’ex centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, attualmente si trova in Uruguay, più esattamente a Fray Bentos, la città dove è nato e cresciuto prima di trasferirsi in Europa.

Il regista è molto legato alla squadra locale, la 18 de Julio, dove si è formato come calciatore ed ha approfittato dell’occasione per andare a vedere una partita della squadra, in mezzo ai tifosi.

Torreira si è presentato allo stadio…con la felpa della Fiorentina addosso, un particolare non certo secondario.