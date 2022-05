VIDEO – Un Igor incerottato carica e invita i tifosi viola al Franchi: “Andiamo a combattere!”

Il difensore viola Igor Julio dos Santos de Paulo, meglio conosciuto come Igor, ha ancora i postumi della brutta botta subita a Marassi quando si era scontrato con una capocciata con un giocatore blucerchiato. Il possente centrale brasiliano però non si è scomposto ed è già pronto per la prossima sfida.

Quella contro la Juventus dell’ultima giornata al Franchi per cui la società viola sta cercando di portare più pubblico possibile sugli spalti. La vendita è ancora aperta e lo stesso Igor invita gli appassionati a venire sabato sera in zona Campo di Marte: “Ciao raga, andiamo a combattere! Ci vediamo sabato allo stadio!”. Ecco il video incoraggiamento postato dalla società di viale Manfredo Fanti: