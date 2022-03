VIDEO: Un nuovo stadio? Almeno al Viola Park si vedono già le tribune

Proprio nei giorni in cui ha visto la luce il progetto per la riqualificazione dello Stadio Franchi, la Fiorentina ha invitato le istituzioni al Viola Park per mostrare lo stato d’avanzamento dei lavori per il nuovo centro sportivo. Come sappiamo, la struttura ospiterà due stadi con tribune, la Mini Arena e il Main Stadium e per la sete di chi brama tribune, spalti, scenari nuovi in cui vedere la squadra viola ci sono queste immagini postate dal club gigliato, in cui si vede una delle tribune già stagliarsi all’orizzonte, in attesa che venga finito anche il resto della struttura. Sarà uno stadio in miniatura dedicato soprattutto alle partite della Primavera e della Fiorentina Femminile.