VIDEO: Un pezzo di Fiorentina sempre sulla prima rete nazionale, il vuoto che ci lascia Paolo Beldì

Da uomo dello spettacolo e soprattutto da regista della storica trasmissione “Quelli che il calcio”, quella che accompagnava le giornate di Serie A per molti italiani, prima che arrivassero le pay-tv. Fu Paolo Beldì a importare con una certa veemenza la Fiorentina sulla prima rete nazionale e a far partire l’inno di Narciso Parigi ad ogni gol segnato dalla squadra viola, fin da metà anni ’90, l’unica a godere di questo privilegio. Qui in occasione di uno storico gol segnato dalla Fiorentina contro la Juventus al 93′: era il 2 marzo 2008 e in studio, oltre all’inno viola, ci fu anche uno spettacolo del tutto fuori programma da parte di Massimo Ceccherni: