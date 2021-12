VIDEO: Un pomeriggio di assurdi gol “olimpici” e la Fiorentina rischia di fare ancora a meno del suo castigatore

Era ancora la Fiorentina di Pioli e la stagione era la 2017/18, una delle ultime dell’era Della Valle: è tutt’ora l’ultima vittoria viola al ‘Dall’Ara’ e fu decisa dalle reti di Veretout e Chiesa. Nel mezzo il pareggio momentaneo di Erick Pulgar, proprio l’ex la cui presenza resta ancora in dubbio per domani, nonostante il ritorno all’allenamento con i compagni durante la settimana. Il cileno in quel precedente fu protagonista, insieme allo stesso Veretout, di un gol cosiddetto “olimpico”, cioè direttamente da calcio d’angolo: il tutto accadde per altro nel giro di pochi minuti. Una combinazione assurda e rarissima. Il centrocampista classe ’94 però domani potrebbe saltare anche il suo ritorno da ex: