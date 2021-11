VIDEO – Un secondo prima il dolore, un secondo dopo lo sguardo curioso verso l’arbitro. E la scenata di Locatelli in Juventus-Fiorentina diventa virale

Un secondo prima una smorfia di dolore mentre si rotola a terra, un secondo dopo uno sguardo curioso verso l’arbitro per controllare il provvedimento. Le telecamere hanno pizzicato il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli a fingere palesemente del dolore dopo un contrasto con un giocatore della Fiorentina durante la sfida di ieri sera.

Il video è diventato virale su Twitter e molti utenti stanno commentando l’atteggiamento dell’ex Sassuolo, certamente non nuovo sui campi di calcio. C’è chi però riesce a fingere bene e chi no. In questo caso le immagini parlano da sole.