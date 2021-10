VIDEO – Una location insolita per l’allenamento odierno della Fiorentina

La Fiorentina è scesa in campo alle 15 per l’allenamento pomeridiano in vista del prossimo impegno casalingo contro lo Spezia in programma domenica pomeriggio. Mister Vicenzo Italiano e i suoi ragazzi però non sono a Campo di Marte dove solitamente la squadra si allena, ma al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

I campini del centro sportivo Davide Astori sono occupati da alcuni lavori da inizio settimana e, per non tornare nuovamente al Franchi, la società viola ha deciso la particolare location per l’allenamento di oggi. Questo il video postato sui social gigliati: