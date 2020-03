VIDEO: Uno dei gol più belli di Batistuta in maglia viola compie venti anni!

La Fiorentina celebra sui suoi canali social uno dei gol più belli siglati dal bomber viola Gabriel Omar Batistuta, una cannonata imprendibile da fuori area segnata all’Old Trafford contro il Manchester United in Champions League venti anni fa, il 15 marzo 2000. Una rete bellissima, che però non servì alla Fiorentina a vincere sul campo inglese dato che poi i padroni di casa trionfarono per 3-1 grazie ai gol di Andy Cole, Roy Keane e Dwight Yorke.