VIDEO – Uno scatenato Badelj in versione ultrà al termine della partita del Genoa

Dal 2020, in seguito al suo ritorno alla Fiorentina, Milan Badelj si trasferì al Genoa. L’anno scorso, pur segnando un gol al cardiopalma nello scontro salvezza con il Cagliari, non riuscì ad evitare la retrocessione della squadra e così ha deciso di giocare la Serie B per aiutare il Grifone a risalire.

A tal proposito, in questi giorni sta girando sui social un video molto particolare. Alla fine della partita vinta domenica contro il Venezia, Badelj si è unito a uno degli ultrà del Genoa e ha cominciato a intonare cori al megafono rivolto verso il proprio settore. L’ex Fiorentina, che si è sempre distinto per impegno e dedizione alla maglia, è ormai un idolo dei tifosi rossoblù.