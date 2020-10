VIDEO – Venti anni fa il primo gol di uno dei giocatori più amati dai tifosi viola del recente passato. E oggi…

Venti anni fa arrivava il primo gol tra i professionisti di un certo Joaquín Sánchez Rodríguez con la maglia del Real Betis. Venti anni dopo quel giovane ragazzo è capitano e titolare inamovibile della squadra spagnola a trentanove anni suonati. Una storia d’amore quella tra Joaquin e il Betis che è stata interrotta da alcune parentesi, tra cui l’unica all’estero quella alla Fiorentina di qualche anno fa. Nonostante il suo addio burrascoso, proprio per tornare al Betis, i tifosi viola lo ricordano ancora con tanto affetto. Un esterno d’attacco con una qualità sopraffina. E poi quel gol contro la Juventus sarà difficile scordarselo…

