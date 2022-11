VIDEO – Ventitrè anni fa Batistuta e Balbo abbattevano il Manchester di Beckham al Franchi

Sono lontani i giorni in cui la Fiorentina non solo poteva giocare in Champions League, ma anche dire la sua contro i migliori club del globo. 23 anni fa esatti, il 23 novembre 1999, la Viola sconfiggeva il Manchester United dei Giggs, Stam, Scholes e Beckham con un secco 2-0, firmato dal ‘Re Leone’ Gabriel Omar Batistuta, che servì anche l’assist per il raddoppio dell’argentino Abel Balbo.

Quella storica vittoria sugli inglesi, in casa all’Artemio Franchi, è stata celebrata quest’oggi dalla UEFA sulla propria pagina Twitter. Ecco il video che ripropone le reti che fecero scoppiare di gioia Firenze: