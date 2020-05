“Viene un investitore che porta 300 milioni e noi cincischiamo. Date a Commisso un terreno al prezzo più basso”

In una conferenza stampa ha parlato il presidente designato di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi che ha parlato anche della questione stadio. Queste le sue parole: “Arriva a Firenze un investitore che porta 300 milioni e noi cincischiamo. Non capisco che problemi abbiano a individuare una zona per fare lo stadio. Noi lotteremo al fianco di Commisso, anche perché la Fiorentina è una nostra associata, e lo sosterremo. Date alla società un terreno al prezzo più basso possibile, perché vogliamo lo sviluppo non le rendite”. A riportalo è l’ANSA.

