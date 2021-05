Vierchowod: “Gattuso è una persona ambiziosa, fossi in lui non andrei dove non posso decidere”

L’ex difensore della Fiorentina Pietro Vierchowod ha parlato così del futuro di Rino Gattuso: “Penso che lui sia una persona ambiziosa: o va in una squadra che ha le idee chiare e punta ad un ottimo campionato o sennò che senso ha ad andare dove non c’è ambizione. La Lazio ci sta come ipotesi per il suo futuro, ma dipende da che giocatori potranno arrivare. Io non andrei in una società dove non posso decidere”.