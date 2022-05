Vierchowod: “La mia Fiorentina si meritava quello scudetto. Non ci sarebbe mai stato tempo per lo spareggio perché…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Pietro Vierchowod, ricordando lo “scudetto rubato”. queste le sue parole:

“Era il mio primo anno in Serie A in una squadra importante. Quel titolo perso all’ultima giornata ha fatto nascere l’odio tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Juventus. Quella squadra meritava di vincere lo scudetto perché era forte. Per lo spareggio non ci sarebbe mai stato tempo perché partimmo con la Nazionale. Quando arrivammo a Firenze mi ricordo i tanti applausi dei tifosi viola, nonostante non avessimo vinto nulla”.