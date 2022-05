Vieri: “Il miglior attaccante della Serie A è Vlahovic, ma quello prima della Juve. Non è vero che soffre le pressioni”

L’ex attaccante della Fiorentina, Christian ‘Bobo’ Vieri, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sul campionato che volge al termine e sui giocatori “top” in Serie A. Tra questi, il bomber ha inserito un ex Fiorentina e non è difficile capire di chi si tratti:

“Come portiere scelgo Maignan perché è un fenomeno; in difesa Bremer, una vera iena; come centrocampista Brozovic, che non sbaglia una partita. L’attaccante è Dusan Vlahovic, ma prima di andare alla Juventus. La Juve non è la Fiorentina? Sono solo scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu”.