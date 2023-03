Vieri: “In Europa quando vai fuori casa ti stroncano in due, non è facile vincere. La Fiorentina ha ritrovato il gol e passato il turno, una squadra di cui essere orgogliosi”

L’ex attaccante anche della Fiorentina Christian Vieri, ha analizzato il passaggio del turno in Conference League della squadra viola. Ecco le sue parole in una diretta della Bobotv: “La Fiorentina da mesi vado dicendo che gioca bene ma non riusciva a concretizzare. Ora che si è ritrovata fa 2/3 gol a partita. Ha vinto in casa del Sivasspor: si tratta di Conference League? In Europa quando vai fuori casa ti stroncano in due”.

Infine ha aggiunto: “La Fiorentina ha passato il turno ed è un’altra compagine di cui essere orgogliosi. Son ben 6 le squadre italiane ai quarti di finale in Europa, un grande numero”.