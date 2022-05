Vieri: “Juventus delusione enorme. Con Vlahovic a gennaio, cosa si può chiedere di più?”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Christian Vieri ha parlato a DAZN: “La Juventus non è una grande delusione, è grandissima. A gennaio è stato acquistato Vlahovic, che cosa si può chiedere di più? Tra l’altro un po’ mi somiglia, mancinone. Scudetto? Per noi italiani, è bellissimo vedere questa lotta aperta a due. Tutti gli altri campionati, poi, sono finiti un mese e mezzo fa, mentre in Serie A non sappiamo ancora chi vince. Attenzione all’Atalanta, che può battere chiunque in Italia, anche il Milan”.