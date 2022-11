Vieri: “La bellezza della Fiorentina rende ancora meglio dal vivo, il Milan è stato fortunato. Italiano è un grande allenatore”

L’ex attaccante di Fiorentina e Milan Christian Vieri, alla Bobo Tv, è tornato a parlare della partita tra viola e rossoneri: “Ero allo stadio per vedere la partita a San Siro, il Milan è stato fortunato, la Fiorentina è bella da vedere, fa un bel calcio, Italiano per me è un grande allenatore, è davvero bravo. I gigliati cercano sempre di giocare, hanno avuto delle grandi occasioni sull1-1, erano leggeri, il Milan ha fatto fatica. Una grande Fiorentina, peccato che ha preso un gol all’ultimo perchè meritava qualcosa in più. Dal vivo sono ancora più belli”.