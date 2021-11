Vieri: “La Juventus da inizio anno non gioca a calcio, fa sempre fatica”

Christian Vieri, ex bomber di Fiorentina, Inter, Lazio, Juventus e Atletico, nonché della nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale Twitch “Bobo TV” sulla condizione attuale della squadra bianconera, prossima avversaria dei viola.

Ecco le sue dichiarazioni: “La Juve? E’ stata massacrata dal Verona, ho visto la sintesi. Dybala aveva l’occasione per portarla sul 2-2, ma non c’è stata partita. Questa Juventus non gioca a calcio, lo ripetiamo da tutta la stagione. I giocatori non sono soddisfatti, la Juve deve giocare un bel calcio: fa fatica tutte le domeniche, sempre la solita storia”.