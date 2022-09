Vieri: “La verità è che la Fiorentina ha dominato contro la Juventus, la squadra di Allegri è troppo brutta da vedere in TV”

L’ex centravanti, tra le altre formazioni, di Fiorentina e Juventus, Christian Vieri, sulla Bobo TV di Twitch è tornato sulla partita di sabato scorso al Franchi lodando la prestazione della formazione viola.

“La Juventus di Allegri è un niente oggi – ha detto Vieri – è troppo brutta da vedere in televisione. Eppure dal mercato invernale del 2022 al tecnico gli hanno acquistato Vlahovic, Di Maria, Pogba, Kostic, Milik e Bremer. La Juventus ha le capacità e le caratteristiche per fare bene, ma no sembra proprio che abbia la voglia di superare la metà campo. Per non parlare della comunicazione post gara, che è stata imbarazzante. La verità è che la Fiorentina ha dominato al Franchi”.