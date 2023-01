Vieri: “Seguo con gusto la Fiorentina di Italiano. Se i gigliati segnassero di più, toglierebbero molta pressione a tutti…”

L’ex attaccante gigliato Christian Vieri, alla Bobo Tv, ha parlato così della situazione della Fiorentina: “A me come gioca la compagine viola piace. Però quando davanti fai fatica, ne risente tutta la squadra. Perché puoi giocare bene, ma se poi non vinci vanifichi tutto. Se gli attaccanti viola riuscissero a segnare qualche gol in più, toglierebbero anche tanto stress e tanta pressione alla squadra, che giocherebbe più sciolta e tranquilla. Poi non tutti i calciatori stanno rendendo al massimo. Ma seguo con gusto la Fiorentina di Vincenzo Italiano”.