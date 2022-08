Vietate distrazioni europee. Contro l’Empoli spazio ai giocatori più freschi, ma il risultato è uno solo

Dopo due partite molto importanti che hanno aperto la stagione della Fiorentina con due vittorie, adesso serve allungare la striscia positiva in campionato. La testa sicuramente potrebbe essere parzialmente alla partita di ritorno con il Twente in Conference League in programma giovedì, ma adesso non servono distrazioni.

Un risultato negativo contro l’Empoli potrebbe influenzare in negativo anche le prossime partite, fondamentali per il proseguo di una stagione che promette grandi cose. Al Castellani ci sarà spazio per i giocatori freschi, la guardia è vietato abbassarla. La vittoria è d’obbligo. A riportarlo è La Nazione.