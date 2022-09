Vigiani: “Che ricordi a Firenze con Ranieri e Batistuta, sarà un’emozione affrontare la Fiorentina, mi dà carica in più”

Con l’esonero di Mihajlovic, sulla panchina del Bologna domani ci sarà Luca Vigiani, fiorentino ed ex viola, oggi tecnico della Primavera rossoblù. Per lui una conferenza stampa della vigilia molto insolita:

“Cosa proverò lo capirò domenica, ma è sicuro un’emozione particolare. Un’occasione di stimolo per me e il fatto di affrontare la Fiorentina mi dà una carica in più visto che sono cresciuto calcisticamente li. Atteggiamento aggressivo in campo? Si, sicuramente può essere una soluzione ma dovremo essere anche molto intensi e aggredire la seconda palla”.

Ricordi di Firenze? Io ho un ricordo importante di Ranieri perché è stato l’allenatore del mio esordio; poi per quanto riguarda i giocatori Batistuta e Rui Costa“.