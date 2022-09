Vigiani: “E’ stata una settimana stimolante, conclusa con una grande prestazione e addirittura i tre punti. Mihajlovic…”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Bologna Luca Vigiani, che ha guidato la squadra rossoblù contro la Fiorentina in attesa dell’arrivo di Thiago Motta. Queste le sue parole riportate da TMW: “Mi sento bene. E’ stata una settimana intensa e stimolante che si è conclusa con una prestazione come questa, che ci ha addirittura portato i tre punti. C’è grande soddisfazione. Volevo cambiare Barrow, gli errori in una partita di calcio ci sono sempre. Alcune volte vengono indotti dall’avversario che poi ne beneficia e oggi abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina”

E ancora: “Io sono partito dalle certezze che Mihajlovic ha dato a questa squadra. Per dar seguito a quello che è stato fatto, lui ci ha insegnato per primo che le difficoltà vanno affrontate e ci ha insegnato lui per primo come bisogna fare”.