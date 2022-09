Vigiani: “Volevo cambiare Barrow appena prima del gol, siamo stati fortunati sul campo”

Prima da allenatore capo in Serie A per Luca Vigiani, che ha battuto la ‘sua’ Fiorentina e ha commentato così a Dazn:

“Il cambio Barrow-Orsolini rinviato prima del gol? Musa sembrava un po’ soffrire l’attacco in profondità che stavamo richiedendo e avevo pensato di cambiare. Poi su quella palla è partito forte, come ha fatto per gran parte della partita, e su quella è stato bravo a fare gol. E’ andata bene così, siamo stati fortunati sul campo. Dal punto di vista della disponibilità i ragazzi sono stati subito grandi e partecipativi, è una cosa che mi ha aiutato molto. Abbiamo cercato di lavorare su tutti i punti e poi il tutto è sfociato in una vittoria”.