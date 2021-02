Vignali: “La Fiorentina è una squadra forte che non merita l’attuale posizione in classifica. Ha giocatori che fanno la differenza”

Il giocatore dello Spezia Luca Vignali ha parlato a tuttomercatoweb anche della prossima partita contro la Fiorentina: “2-0 contro la prima in classifica è un risultato incredibile. Un momento della partita che ricordo, anzi due, sono i gol realizzati dai miei compagni di squadra Maggiore e Bastoni con cui ho anche un legame speciale. Sicuramente i risultati positivi portano tanta allegria nel gruppo e si lavora meglio con il sorriso”.

E poi ha aggiunto: “Noi dobbiamo essere bravi a trasformare il tutto in cattiveria agonistica e continuare a tenere alta la concentrazione perché la prossima sfida è importante. La Fiorentina è una squadra forte che non merita di occupare quella posizione. Ci sono giocatore importanti che tireranno fuori quel qualcosa in più”.