Vignati: “Belotti ha dimostrato di essere attaccato al Torino”

Questo pomeriggio è stato presentato il nuovo direttore sportivo del Torino. Il Ds Davide Vignati, tra le tante domande ricevute in conferenza stampa, ha dovuto rispondere anche a quelle relative al futuro di Andrea Belotti. Ecco cosa ha detto il neo direttore sportivo a proposito del “gallo”, da giorni al centro del mercato della Fiorentina: “Il Nostro capitano (Belotti ndr) mi ha dimostrato con i fatti il suo grande attaccamento alla maglia del Torino e ai valori che essa incarna. Nonostante il lungo stop, è in una condizione fisica importante. A me piace molto vedere tutti gli allenamenti della squadra e posso senz’altro dirvi che Andrea sta lavorando benissimo ed è già in condizione partita”