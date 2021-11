Vignola: “La Juventus sta facendo fatica ma occhio a non sottovalutarla. Si sente l’assenza di Ronaldo, mentre la Fiorentina davanti ha Vlahovic che garantisce i gol”

Beniamino Vignola, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a Lady Radio a poco più di 24 ore dalla sfida allo Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina: “La squadra di Italiano domani sera dovrà stare attenta e fare una grande prestazione. Tuttavia Juventus sta facendo fatica perché sono stati sbagliati i programmi. Probabilmente hanno puntato su giocatori che non sono riusciti a far squadra. A centrocampo ci sono giocatori pagati tanto che hanno reso sotto le aspettative. Inoltre hanno dovuto vendere Ronaldo, ovvero colui che garantiva i gol. La Juventus vista Champions League ha fatto vedere cose diverse rispetto alle sue lacune che ho visto anche con il Verona. La Fiorentina sta meglio e davanti c’è un giocatore che garantisce gol”.

Poi su Italiano: “Lo conosco dai tempi di Verona, quando era calciatore, e ha fatto un buon percorso. Giocando a centrocampo vedeva meglio le fisionomie del gioco, ora ha fatto la sua gavetta da allenatore e già a Spezia ha dimostrato di saper fare tanto con poche cose. Ci sono tutti i presupposti affinché possa far bene a Firenze. Come si chiedeva l’aumento di stipendio? Si rischiava la vita ai miei tempi. Io e Tacconi andammo da Sibilia e lui ci rispose che era meglio togliessimo il disturbo. Tacconi mandò avanti a me ma allora non si poteva chiedere nulla”.