Vigorito: “Bonaventura si era interessato a noi, ma per motivi non solo economici ha preferito una piazza come Firenze”

Anche dal fronte Benevento (interessato prima della Fiorentina) arriva la conferma della scelta di Jack Bonaventura in ottica viola, così il presidente Oreste Vigorito a Radio 1: “Ci abbiamo fatto più di un pensiero, un’offerta importante. Si era interessato a noi, aveva parlato con il ds, c’è stato un momento in cui era molto vicino a noi. Ci saranno state altre ragioni, non penso solo economiche, quelle – parlandone – avremmo potuto superarle. Penso ci siano ragioni di famiglia, è sposato da poco e ci ha fatto capire che preferiva restare vicino a causa dei suoceri, ci sono stati fattori che lo hanno portato a scegliere una piazza come Firenze”.

